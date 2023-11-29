فيرارى:معرض"رورينح 50" فى متحف مارانيلو

(أنسامد) - نوفمبر 29 - روما - يقام بمتحف فيرارى مارانيلو حتى ابريل 2024 معرضاً جديداً لتاريخ حلبة الشوارع النشطة في مدينة مودينا من الخمسينيات وحتى عام 1976 مع آخر سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية.



وقد انشىء اتيليه مودينا في مايو 1950 وذلك بناءً على الحاجة التي عبر عنها مصنعو السيارات المحليون الذين كانوا يبحثون في تلك الفترة عن مكان لأنشطتهم الرياضية والاختبارية.



وتقع هذه الحلبة في المنطقة الواقعة بين فيا إميليا وسترادا فورميجينا، وقد استضافت خلال فترة نشاطها عددًا كبيرًا من الأحداث الرياضية وفعاليات الأندية، حيث قامت بضبط السيارات استعدادًا للمسابقات الأكثر تطلبًا.



من خلال مجموعة من الصور الاستثنائية ومحتوى الفيديو الأرشيفي غير المنشور، يروي المعرض قصة حلبة مودينا الملقبة بـ "إنديانابوليس الصغيرة" نظرًا للأهمية التي اكتسبتها السيارة في ذلك الوقت على المستوى الدولي، وذلك بفضل الحضور الدؤوب من السائقين والشخصيات والعلامات التجارية الأكثر شعبية في ذلك الوقت.



بالإضافة إلى المجموعة الغنية من موديلات الفترة، سيتمكن زوار متحف فيراري من الاستمتاع بعرض سيارتي فيراري الشهيرتين: 166 ملم من عام 1948 والتي تم اختبارها في إصدارات مختلفة بدءًا من الخمسينيات قبل المنافسات على حلبة مودينا، وسيارة 315S موديل 1957 التي شهدت أولى اختباراتها على هذا المضمار قبل أن تفوز بسباق ميلي ميليا الأخير مع بييرو تاروفي. (أنسامد).





Ottieni il codice embed