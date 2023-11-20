بوليستار تحتفل بمرور عام على تواجدها في السوق الإيطالية

(أنسامد) - نوفمبر 20 - روما - تحتفل شركة صناعة السيارات الكهربائية الفاخرة "بوليستار"، بمرور عام على وصولها إلى السوق الإيطالية. فعلى مدار اثني عشر شهرًا، ركزت العلامة التجارية السويدية للسيارات الفاخرة عالية الأداء على التصميم الاسكندنافي البسيط والتكنولوجيا والاستدامة والابتكار.



وتستعد الشركة الآن لتوسيع نطاق منتجاتها وشبكة البيع بالتجزئة.



وتعمل بوليستار على وجه الخصوص على توسيع أنشطة إنتاج السيارات الكهربائية الفاخرة، بدءًا من سيارة بوليستار 2 فاست باك الكهربائية بالكامل المتوفرة بالفعل، وحتى تقديم سيارات الدفع الرباعي الكهربائية بوليستار 3 وبوليستار4 المتوقع إطلاقهما في عام 2024.



وبحلول عام 2026، تعتزم بوليستار تقديم طرازين آخرين من السيارات الفاخرة الكهربائية بالكامل، بوليستار 5، وهي سيارة كهربائية بأربعة أبواب، وبوليستار 6، وهي سيارة رودستر كهربائية.



وفي عام واحد من وجودها في إيطاليا، افتتحت بوليستار أيضًا أول مركز لها في ميلانو، وفي 28 نوفمبر، ستفتتح الثاني في روما.



وقال ألكسندر لوتز، رئيس فرع بوليستار في إيطاليا : بمناسبة الذكرى الأولى لنا في إيطاليا نود أن نعرب عن خالص امتناننا. نحن نشكر عملائنا على الثقة التي وضعوها فينا، والشركاء على التعاون القائم، وفريقنا المتفاني على التزامهم المستمر.



وأضاف : نتطلع بثقة إلى المستقبل، ومستعدون لإعادة تحديد معايير صناعة السيارات والمساهمة بنشاط في التحول نحو التنقل الكهربائي.



(أنسامد).





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