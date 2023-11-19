فينيتالي يجمع 50 من صانعي النبيذ الفاخر الإيطاليين

(أنسامد) - نوفمبر 19 - روما - بدأت يوم الخميس مهمة مبيعات النبيذ الإيطالي بقيادة فينيتالي في النسخة الثانية من "Wine Vision by Open Balkan"، وهو معرض النبيذ الأكثر أهمية في جنوب شرق أوروبا، والذي يجذب أكثر من 600 عارض من 28 دولة.



ويتميز الحدث، الذي يستمر حتى يوم الأحد 19 نوفمبر، بوجود 50 مصنع نبيذ إيطالي يمثلون 12 منطقة: أبروتسو، وكامبانيا، وإميليا رومانيا، وفريولي فينيتسيا جوليا، ولومبارديا، وماركي، وبييمونتي، وبوليا، وصقلية، وتوسكانا، وترينتينو ألتو أديجي، وفينيتو.



في حفل الافتتاح، شكر رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، فينيتالي - أكبر معرض للنبيذ في العالم - لمرافقته كبار المنتجين الإيطاليين، من بين أشهر المنتجين عالميا إلى بلغراد.



يقود فينيتالي، بالتعاون مع وكالة التجارة ICE، الوفد الإيطالي المجتمع في منطقة إيطاليا: أكثر من 1000 متر مربع من مساحة العرض ترحب بالمحترفين وقادة الرأي في قطاع حريص على اكتشاف أو معرفة المزيد عن عروض النبيذ الإيطالية الرائعة على مدى أربعة أيام.



كما يتم أيضًا مناقشة مواضيع رئيسية وتنظيم جلسات تذوق، إلى جانب برنامج اجتماعات B2B مع المستوردين والمشغلين من أجل إجراء اتصالات جديدة وتقييم الاستراتيجيات وفرص المبيعات. (أنسامد).





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