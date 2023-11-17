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  3. صقلية: قنافذ البحر مهددة بالانقراض جراء الصيد غير القانوني

صقلية: قنافذ البحر مهددة بالانقراض جراء الصيد غير القانوني

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 17 - روما - كشف بحث جديد ممول من الصناديق الأوروبية أن قنافذ البحر أصبحت مهددة بالانقراض الفعلي في جزيرة صقلية الإيطالية، جراء عمليات الصيد غير القانوني الواسعة التي تستهدفها.

جاء ذلك في البحث الذي أجراه قسم العلوم بجامعة باليرمو الإيطالية، ويحمل عنوان "Monitoring Paracentrotus - Mopa، انتبهوا إلى القنافذ"، والذي حذر من عمليات الصيد غير القانوني على احتمالية انقراض هذه الكائنات البحرية وما يخلفها من تأثيرات بيئية وعلى التوع البيولوجي.

وأوضح البحث أن حماية قنفذ البحر في البحر المتوسط يساعد على حماية الموائل البحرية والتنوع البيولوجي على شواطئ الجزيرة، مشيرا إلى أن قنفذ البحر أصبح نادرا بشكل متزايد في البحار الإيطالية.

ودعا البحث إلى ضرورة تعزيز إدارة عمليات الصيد التي تستهدف صيد القنفذ البحري وكذلك تحديث خطة الإدارة والتشريعات الخاصة بذلك، مع أنشطة القياس الكمي لعدد هذه القنافذ.

ونفذ المشاركون في البحث تحليل لقاع البحر في المناطق البحرية المحمية الخمسة.

وتشرح باولا جيانجوزا، المديرة العلمية للمشروع، "هناك نقص في البيانات عن قنافذ البحر، ومن خلال هذه الدراسة، حاولنا تحديد حجم الموارد، ولسوء الحظ، فإن الاستنتاجات غير مشجعة لأنه في المناطق البحرية المحمية لم نعثر على قنافذ، لذلك نحن بحاجة إلى توقف بيولوجي لمدة 3 سنوات على الأقل، كما يحدث في بوليا". (أنسامد).

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