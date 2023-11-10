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  3. إيطاليا: 3 من كل 4 يتناولون الشوكولاته بانتظام في الخريف

إيطاليا: 3 من كل 4 يتناولون الشوكولاته بانتظام في الخريف

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - يأتي الخريف ومعه عشق الشوكولاته، إذ دائما ما تكون من الأطعمة المريحة المفضلة للإيطاليين، عندما يصبح البرد أكثر مرارة أو - لمزيد من الوعي بالطقس - لتحسين الحالة المزاجية التي تدهورت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وليس من قبيل الصدفة أن بعض أهم الأحداث المخصصة للشوكولاتة تقام في مناطق إيطالية مختلفة خلال أشهر الخريف، إذ يشير بحث أجرته شركة "ديلفريو " أن 3 من كل 4 إيطاليين يتناولونها بانتظام خلال فصل الخريف.

كما أظهر البحث أن 46% من الأشخاص يتناولونها في كل مناسبة، ومن بين هؤلاء، النساء ومن تقل أعمارهم عن 34 عامًا هم الأكثر شيوعًا.

وتسجل أعلى النسب لمن يقولون إنهم يتناولون الشوكولاتة عدة مرات في الأسبوع بين النساء (32%) وبين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة (32%).

ولكن ماذا تمثل؟ بالنسبة للأغلبية المطلقة ممن تمت مقابلتهم (51%)، فهي بمثابة "عناق"، إذ ترتفع النسبة إلى 57% في حالة المستهلكين الذين تزيد أعمارهم عن 64 عامًا. وبالنسبة لـ 30٪ من المشاركين، فهي لحظة فرح عند تناولها.

والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو ملاحظة كيف أعلن مستهلكو الشوكولاتة أنهم شعروا بمشاعر مثل الأمل والسعادة والفرح إلى حد أكبر عن أولئك الذين لا يستهلكون الشوكولاتة.

ومن بين المشاعر المرتبطة باستهلاك الشوكولاتة، لا يمكن استبعاد الحب: إذا لم يتبق سوى قطعة واحدة في خزانة المؤن، فإن الإيطاليين سيتقاسمونها أولاً مع أزواجهم أو زوجاتهم (45%)، ومع أمهاتهم (24%) أو مع الأب (15%).

ويعلق مايكل أنجلو جيامبييترو - متخصص في علوم الأغذية على ارتباط الشوكولاتة بالسعادة: "الشعور بالرضا والسعادة، أو بالأحرى السلامة النفسية مع الشوكولاتة الجيدة، يرجع جزئيًا إلى بعض المركبات الموجودة في الكاكاو (مثل الثيوبرومين، فينيل إيثيل أمين، أنانداميد، وغيرها). وتعزى هذه المكونات إلى القدرة على تحسين الإدراك الذاتي للرفاهية والمتعة والمزاج والوظائف المعرفية، وذلك على وجه التحديد بحكم تأثيرها على بعض الناقلات العصبية مثل السيروتونين والإندورفين.

علاوة على ذلك، فإن المكون الحلو بشكل عام يولد شعورًا بالرفاهية، ويعيدنا إلى ذكريات الطفولة." فيما يتعلق بالأنواع لدى الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات، فإن الأكثر تفضيلا هي الألواح (67٪)، والشوكولاتة الكلاسيكية (61٪) والشوكولاتة القابلة للدهن (51٪).

أما بالنسبة للتوصيل، فإن منتجات الشوكولاتة الأكثر طلبًا على المنصة هي دونات الشوكولاتة ومخفوق الحليب بالشوكولاتة وكعكة الشوكولاتة. (أنسامد).

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