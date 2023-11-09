تقرير:ايطاليا وجهة مفضلة للسياحة العلاجية

(أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - تعد ايطاليا من بين الدول العشر الاولى التى تتمتع بسوق قوى ومتنامى للسياحة العلاجية فهى وجهة مفضلة لقضاء العطلات الصحية والتى ارتفعت من 7.5 مليار دولار عام 2020 الى 15.7 مليار دولار عام 2022 بمعدل سنوى يصل الى 45 بالمائة .



ويشير تقرير جديد صادر عن معهد العافية العالمي ان القطاع التجارى للرفاهية العقلية فى ايطاليا قد ارتفع بنسبة 9.9 بالمائة فى العام الماضى ليصل الى 3.09 مليار دولار.



ويشمل القطاع علاجات تحسين النوم والمكملات الغذائية والاعشاب ومغذيات تحسين الذاكرة والطاقة وتوفير مدربين الحياة وتقنيات المساعدة الذاتية بالاضافة الى الكتب ودورات عبر الانترنت ودورات مكافحة الاجهاد وتقنيات التأمل والوعى الذهنى .



ويؤكد التقرير ان ايطاليا اظهرت قدرة اقل فى مجال العقارات الصحية اى تصميم المنازل والاحياء لتحقيق الرفاهية البدنية والعقلية وتوفير بيثة افضل وقد زاد بنسبة 177 بالمائة ووصل الى 398 مليار دولار عام 2022. (أنسامد).





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