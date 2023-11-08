صالونات جوتشي الفاخرة في هوليوود وطوكيو للعملاء المميزين

(أنسامد) - نوفمبر 8 - روما - اعتمدت دار الازياء الايطالية الراقية جوتشى فكرة افتتاح الصالونات الفاخرة لتحل محل البوتيكات التقليدية لاستقبال العملاء المميزين او الفى اى بي .



ويعتبر هذا مفهوماً جديداً للتسويق من شأنه حدوث انقلاب فى مفاهيم البيع ويستهدف العميل الثرى وتصل نسبتهم 1 بالمائة من سكان العالم والتى تتحكم فى اكبر شريحة من ثروات العالم وهم اغنياء العالم من كل الاعمار بدئاً من المواليد والمراهقين والشباب والشيوخ.



وتتميز هذه الصالونات الخاصة بعدم وجود اى منافذ وهى شبه مظلمة بشكل واضح وفى الداخل نجد عروض حصرية والمزيد من الخصوصية والتميز.



تم افتتاح صالون غوتشي في ميلروز بليس في غرب هوليود ولاحقًا في اليابان، في متجر ناميكي الرئيسي في غينزا، طوكيو.



ومن المتوقع افتتاح مساحات في لندن ونيويورك وباريس وميلانو ودبي وهونج كونج وشانغهاي وتايبيه خلال عامي 2023 و2024. (أنسامد).





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