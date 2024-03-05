فالنتيو ... اللون الأسود على عرش الموضة

(أنسامد) - مارس 5 - روما - تحولت أزياء مجموعة فالنتينو لخريف وشتاء 2024 والتي قدمها المدير الابداعى بيير باولو بيتشيولى إلى قصيدة للون الأسود تفجرت بمنتهى الأناقة في باريس تحت عنوان "لو نوار".وليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها المصمم عبقريته من خلال نهج مبتكر في الألوان ولكنه عرض نابض بالحياة والصخب كما كان خلف عرض بينك بى بى من مجموعة خريف وشتاء 2022/2023 وكذلك مجموعة الرجال مع رمزية اللون الأزرق الذى تميزت به.وقد اعتبر بيتشيولى اللون قناة قوية للتواصل الفوري والمباشر.وتحولت مجموعة"لو نوار" إلى سيمفونية باللون الأسود مع 62 موديل تدور كلها حول عمق هذا اللون.ولم يكن العرض تعبيراً عن غياب الألوان ولكنه محاولة ناجحة لاستكشاف الفروق الدقيقة بين العروض اعتماداً على الأقمشة المستخدمة فى صنع الفستان :إنها ظلال لانهائية مرتبطة بلون واحد مع أنماط وأقمشة شفافة مثل الكريب والشيفون.وظهرت فساتين السهرة الثمينة المزينة بالريش والترتر والدانتيل.(أنسامد).

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