فالنتيو ... اللون الأسود على عرش الموضة

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

فالنتيو ... اللون الأسود على عرش الموضة

05 مارس 2024, 12:17

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - مارس 5 - روما - تحولت أزياء مجموعة فالنتينو لخريف وشتاء 2024 والتي قدمها المدير الابداعى بيير باولو بيتشيولى إلى قصيدة للون الأسود تفجرت بمنتهى الأناقة في باريس تحت عنوان "لو نوار".

وليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها المصمم عبقريته من خلال نهج مبتكر في الألوان ولكنه عرض نابض بالحياة والصخب كما كان خلف عرض بينك بى بى من مجموعة خريف وشتاء 2022/2023 وكذلك مجموعة الرجال مع رمزية اللون الأزرق الذى تميزت به.

وقد اعتبر بيتشيولى اللون قناة قوية للتواصل الفوري والمباشر.

وتحولت مجموعة"لو نوار" إلى سيمفونية باللون الأسود مع 62 موديل تدور كلها حول عمق هذا اللون.

ولم يكن العرض تعبيراً عن غياب الألوان ولكنه محاولة ناجحة لاستكشاف الفروق الدقيقة بين العروض اعتماداً على الأقمشة المستخدمة فى صنع الفستان :إنها ظلال لانهائية مرتبطة بلون واحد مع أنماط وأقمشة شفافة مثل الكريب والشيفون.

وظهرت فساتين السهرة الثمينة المزينة بالريش والترتر والدانتيل.

(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

16:38

البرلمان يوافق على مهمات البحر الأحمر وأوكرانيا وغزة

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

16:38

البرلمان يوافق على مهمات البحر الأحمر وأوكرانيا وغزة