من طوكيو لروما، معرض عن المخلفات الإلكترونية والتصميم

(أنسامد) - مارس 4 - روما - يقدم معرض "المخلفات الثمينة" الذي تستضيفه العاصمة اليابانية طوكيو، مجموعة متنوعة من المنتجات التي تعتبر بمثابة جواهر فنية، في رحلة تعبر عن تحويل الأشياء المهجورة إلى إبداعات فنية.تم افتتاح المعرض في طوكيو في نوفمبر الماضي في معرض جيني ستريت، ويقدم في الفترة من 29 فبراير إلى 2 مارس، ولأول مرة في روما، عرضا لمجموعات تصميم بايلودو، وهي علامة تجارية للأشياء التي تم تصنيعها باستخدام المخلفات الإلكترونية المعاد تدويرها، تأسست في روما عام 2008 على يد الفنانة الشابة لودوفيكا تشيريلو.يتم عرض المواد المستخدمة أولا في حالتها الأصلية قبل إعادة تدويرها بجانب المنتجات المبتكرة.وخلال بحثها، درست لودوفيكا تشيريلو بعض طرق إعادة التدوير، على سبيل المثال، جميع مكونات لوحات مفاتيح الكمبيوتر أو المخلفات الإلكترونية الأخرى.يأتي تصميم وتصنيع القطع الفنية بواسطة بايلودو بعد دراسة خصائص المواد وإعادة تشكيلها بشكل جذاب إلى قطع يمكن ارتداؤها. جاء إنتاج العمل الأول من درجها المليء بسماعات الأذن والأسلاك الكهربائية ولوحات مفاتيح أجهزة الكمبيوتر غير المستعملة.في سن السادسة عشرة، تم اختيار تشيريلو من بين 200 موهبة إيطالية للنسخة الأولى من برنامج المواهب الجديدة، الذي نظمته وزارة الشباب الإيطالية. عُرضت أعمالها في معارض في روما وطوكيو ولندن ومدريد وفرانكفورت وباريس.وبعد انتقالها إلى طوكيو، أتيحت لها الفرصة لاستكشاف الثقافة اليابانية وتاريخها القديم في الصناعات اليدوية. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA