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استعدادات "ديزل" لعرض مجموعة أزياء الشتاء المقبل

24 فبراير 2024, 08:36

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 24 - روما - قام 1000 شخص بالتسجيل خلال الأيام الأخيرة عبر الموقع الإلكتروني لعلامة الأزياء الإيطالية ديزل حيث شاركوا في مؤتمر عبر الفيديو وتمكنوا من متابعة استعدادات عرض أزياء ديزل لفصل الشتاء المقبل.

يوضح المدير الإبداعي لعلامة ديزل، جلين مارتنز : هذا الموسم، قدمنا ديزل للعالم، مما أتاح الوصول المجاني إلى ما وراء الكواليس في الأيام التي تسبق عرض الأزياء : مضيفا : إن الإعداد لعرضنا كان عبارة عن مكالمة فيديو مباشرة مع محبي ديزل من جميع أنحاء العالم.

وتابع : إن ديزل بمثابة ديمقراطية الموضة، لذا فمن الطبيعي بالنسبة لنا أن نكشف عما يتم إخفاءه عادة.

لمدة 72 ساعة قبل عرض 21 فبراير في أسبوع ميلانو للموضة، أتاحت ديزل الوصول المجاني إلى كواليس واستعدادات العرض لـ 1000 شخص، والذين كانت وجوههم بمثابة مجموعة العرض، والتي تم وضعها في بعض جوانب الفيديو للبث المباشر. (أنسامد).

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