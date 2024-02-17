مادجو الرئيس التنفيذي الجديد لعلامة اليزابيتا فرانكي

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

مادجو الرئيس التنفيذي الجديد لعلامة اليزابيتا فرانكي

17 فبراير 2024, 08:52

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED
- ALL RIGHTS RESERVED
(أنسامد) - فبراير 17 - روما - تم تعيين جابرييلي مادجو في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للعلامة التجارية الإيطالية اليزابيتا فرانكي.

يتمتع مادجو بخبرة تمتد لـ 20 عامًا في صناعة الأزياء، ويجلب معه خبرة واسعة في قطاع المنتجات الفاخرة وقدرة كبيرة على دفع النمو والابتكار لعلامات تجارية عالمية رائدة في مجال الأزياء.

ينضم جابرييلي مادجو إلى علامة اليزابيتا فرانكي بعد أن شغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ستيلا ماكارتني، حيث قاد بنجاح توسع العلامة التجارية عالميا وعزز مكانتها كدار أزياء فاخرة في قطاع الاستدامة.

وقبل ذلك، شغل مناصب رفيعة في مجالس الإدارة في دور الأزياء الإيطالية المرموقة، من بينها موسكينو وبوتيجا فينيتا وجوتشي، مع خبرة سابقة من العمل مع جورجيو أرماني وبرادا.

يمثل تعيين جابرييلي مادجو، فصلاً جديدًا للعلامة التجارية. ستساعد قيادته وخبرته الواسعة في قطاع الأزياء على رفع مستوى العلامة التجارية وحضورها عالميا. وتستهدف إليزابيتا فرانكي تعزيز مكانتها كعلامة تجارية للأزياء الفاخرة، وابتكار استراتيجية إنتاجية وتوسيع حضورها عالميا.

وعلقت اليزابيتا فرانكي : إن تعيين جابرييلي مادجو يعد علامة فارقة أخرى في تاريخ الشركة: فمسيرته المهنية المميزة وفهمه العميق لقطاع المنتجات الفاخرة يجعله الشريك المثالي لتوجيه العلامة التجارية إلى المستوى التالي من النجاح.

اليزابيتا فرانكي هي علامة أزياء إيطالية تأسست في أواخر التسعينات في بولونيا. تتواجد العلامة التجارية حاليًا في 78 دولة من خلال 85 متجرًا ذا علامة تجارية واحدة، وفي متاجر مختارة متعددة العلامات التجارية حول العالم. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

16:56

تاياني:مجموعة السبع تحث على وقف الأعمال العدائية في غزة

15:48

إيطاليا: خمسة قتلى في انهيار موقع بناء سوبر ماركت في فلورنسا

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

16:56

تاياني:مجموعة السبع تحث على وقف الأعمال العدائية في غزة

15:48

إيطاليا: خمسة قتلى في انهيار موقع بناء سوبر ماركت في فلورنسا