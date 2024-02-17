مادجو الرئيس التنفيذي الجديد لعلامة اليزابيتا فرانكي

(أنسامد) - فبراير 17 - روما - تم تعيين جابرييلي مادجو في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للعلامة التجارية الإيطالية اليزابيتا فرانكي.يتمتع مادجو بخبرة تمتد لـ 20 عامًا في صناعة الأزياء، ويجلب معه خبرة واسعة في قطاع المنتجات الفاخرة وقدرة كبيرة على دفع النمو والابتكار لعلامات تجارية عالمية رائدة في مجال الأزياء.ينضم جابرييلي مادجو إلى علامة اليزابيتا فرانكي بعد أن شغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ستيلا ماكارتني، حيث قاد بنجاح توسع العلامة التجارية عالميا وعزز مكانتها كدار أزياء فاخرة في قطاع الاستدامة.وقبل ذلك، شغل مناصب رفيعة في مجالس الإدارة في دور الأزياء الإيطالية المرموقة، من بينها موسكينو وبوتيجا فينيتا وجوتشي، مع خبرة سابقة من العمل مع جورجيو أرماني وبرادا.يمثل تعيين جابرييلي مادجو، فصلاً جديدًا للعلامة التجارية. ستساعد قيادته وخبرته الواسعة في قطاع الأزياء على رفع مستوى العلامة التجارية وحضورها عالميا. وتستهدف إليزابيتا فرانكي تعزيز مكانتها كعلامة تجارية للأزياء الفاخرة، وابتكار استراتيجية إنتاجية وتوسيع حضورها عالميا.وعلقت اليزابيتا فرانكي : إن تعيين جابرييلي مادجو يعد علامة فارقة أخرى في تاريخ الشركة: فمسيرته المهنية المميزة وفهمه العميق لقطاع المنتجات الفاخرة يجعله الشريك المثالي لتوجيه العلامة التجارية إلى المستوى التالي من النجاح.اليزابيتا فرانكي هي علامة أزياء إيطالية تأسست في أواخر التسعينات في بولونيا. تتواجد العلامة التجارية حاليًا في 78 دولة من خلال 85 متجرًا ذا علامة تجارية واحدة، وفي متاجر مختارة متعددة العلامات التجارية حول العالم. (أنسامد).

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