نابولي تستضيف معرض " تعرف على العلامات التجارية الإيطالية"

(أنسامد) - يناير 19 - روما - تستضيف مدينة نابولي الإيطالية معرضا بعنوان "تعرف على العلامات التجارية الإيطالية 2024"، والذ يهدف إلى نقل التجربة الإيطالية للخارج وتدويل الترويج للعلامات الإيطالية في قطاع الأزياء.وسوف يضم المعرض الذي سيعقد في الفترة من 22 إلى 24 يناير 2024 في الجناحين 5 و6 في موسترا دولتريماري في نابولي، شركات وعلامات تجارية في قطاع الأزياء في كامبانيا، بهدف نقلها إلى الأسواق الدولية.ويعد هذا الحدث للأزياء هو الأول في إيطاليا المخصص للتواصل والعلاقات مع الأسواق الخارجية والذي يسمح للشركات في قطاع الملابس ذات المظهر الشامل التي توزع علامتها التجارية الخاصة من خلال قنوات بيع الامتياز والتجزئة، بعرض إنتاجها والحوار مع العاملين في صناعة الأزياء من بقية العالم.ستشارك في هذا الحدث أكثر من 80 شركة كبيرة وصغيرة في كامبانيا، والتي يصل إجمالي حجم مبيعاتها إلى أكثر من مليار دولار وحوالي 20 ألف موظف بما في ذلك الصناعات ذات الصلة. ومن المتوقع وجود أكثر من 100 مشتر أجنبي.وتم تطوير الحدث بما يتماشى مع الاستراتيجيات التي حددتها منطقة كامبانيا والجدول الإقليمي للأزياء والتصميم (Modec)، كما سيكون مصحوبًا بسلسلة من الأحداث التي ستعقد في نابولي أيام 22 و 23 و24 يناير. (أنسامد).

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