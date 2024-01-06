لويزا فيا روما تستحوذ على شركة لانشاء مجموعة جديدة

(أنسامد) - يناير 6 - روما - أعلنت شركة لويزا فيا روما الإيطالية، بمدينة فلورنسا عن استحواذها على مجموعة Holding It التي يرأسها توماسو ماريا أندورليني والتي تمتلك 100% من أسهم شركة البيع بالتجزئة "بلاي جراوند" Playground مع شبكة تضم متاجر الملابس الرياضية الفاخرة تحت العلامة التجارية Sotf، وشركة Ffw المتخصصة في تطوير خدمات التجارة الإلكترونية في قطاع المنتجات الفاخرة.وذكر بيان أن إنشاء مجموعة جديدة بفضل هذا الاستحواذ، بمثابة التطور الطبيعي لتعيين توماسو ماريا أندورليني في نهاية يوليو 2023 كرئيس تنفيذي جديد لشركة لويزا فيا روما، ويهدف إلى الجمع بين مهارات الشركة في التجارة الإلكترونية الفاخرة مع التقنيات والخبرة الرقمية المتقدمة لشركة Ffw وخبرة Playground في قطاع التجزئة.واختتمت المجموعة المشكلة حديثًا عام 2023 بإجمالي مبيعات يبلغ حوالي 400 مليون يورو مع مع توقعات بتسجيل نمو 450 مليون يورو لعام 2024. ومن هذا الاندماج، ولدت مجموعة Lvr، التي تهدف إلى تعزيز مكانتها الرائدة في سوق الأزياء والمنتجات الفاخرة.وقال توماسو ماريا أندورليني، إن هذا الاستحواذ يمثل فرصة استراتيجية للجمع بين نقاط قوتنا وإنشاء مرجع جديد في قطاع تجارة التجزئة الرقمي والمادي، لتحسين عروضنا للعملاء بشكل أكبر.(أنسامد).

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