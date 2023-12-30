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مجموعة ماكس مارا الجديدة مستوحاة من سيرك كالدر

30 ديسمبر 2023, 06:33

Redazione ANSA

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(أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - جاءت مجموعة دار الأزياء الإيطالية ماكس مارا لما قبل خريف 2024 مستوحاة من العمل الفني سيرك كالدر. ويعد متحف ويتني للفن الأمريكي في نيويورك أحد الأماكن المفضلة لماكس مارا.

وتعد قطعة سيرك كالدر، هذا العمل الفني الذي تم إنشاؤه من قبل الفنان الأمريكي ألكسندر كالدر، واحدة من أكثر القطع المحبوبة ضمن مجموعة المتحف.

تم ترميم هذه المجموعة وإعادة تقديمها مؤخرًا من قبل مجموعة بارعة من الفنانين، مع مئات من الدعائم بما في ذلك الشِباك والأعلام والسجاد والمصابيح والآلات الموسيقية، كلها تحت أشجار مثيرة للإعجاب مع راياتها المبهجة.

وجاءت المجموعة مصنوعة من الأسلاك البسيطة، والخشب، والمعدن، والقماش، والفلين، والخيط، كل قطعة تخلق شخصية وسحرًا.

تعد المواد المستخدمة في مجموعة ماكس مارا أكثر ثراءً من مواد سيرك كالدر، وكل مظهر يمثل شخصية تعكس الأناقة الفردية لمدير الحلبة والمرأة القوية والبهلواني والساحر.

جاءت مجموعة ماكس مارا في أسلوب جريء، وبراق، وملفت للنظر، وتضم شورت صغير من نسيج التويل المختوم، وسارونغ صغير يمكن ارتداؤه مع سترة رجالية، وفستان على شكل قميص من البوبلين، وبدلة مع قميص غير متماثل بكتف واحد، بالإضافة إلى معطف واقي من المطر مصنوع من الأورجانزا. (أنسامد).

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