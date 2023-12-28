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جيفنشي، 70 عاما من عروض الأزياء في مجلد يضم 1200 صورة

يرصد أيضا جزء من مسيرة المصمم الإيطالي ريكاردو تيشي

28 ديسمبر 2023, 11:54

Redazione ANSA

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(أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - يعد مجلد "جيفنشي فاشن شوز" أول نظرة عامة كاملة على مجموعات الأزياء الراقية والملابس الجاهزة، بدءًا من الظهور الأول للدار التي أسسها السيد هيوبرت دي جيفنشي، من عام 1952 إلى اليوم، من خلال اللقطات الفوتوغرافية الأصلية لجميع منصات العرض.

أسس مصمم الأزياء صاحب الرؤية داره عندما كان عمره 24 عاما فقط.

لقد أثبت جيفنشي نفسه كرمز للأناقة السهلة، والتي تتجسد بشكل مثالي من خلال ملهمته وصديقته أودري هيبورن. يتم نشر العديد من مجموعاته في المجلد لأول مرة. بعد تقاعد المصمم من الساحة في عام 1995، تولى جون غاليانو زمام الدار، ثم ترك العصا للشاب ألكسندر ماكوين الذي أنشأ أول مجموعة أزياء راقية له لجيفنشي. في عام 2001، جلب جوليان ماكدونالد أسلوبه الجذاب والساحر إلى العلامة التجارية. وفي الآونة الأخيرة، في عام 2005، قاد الإيطالي ريكاردو تيشي الدار في اتجاه معاصر جذريًا على مدار 12 عاما، وهو ما يظهر واضحا في المجلد.

يبدأ المجلد، وهو الدراسة الوحيدة المخصصة لدار جيفنشي، بمساهمة تاريخية موجزة قبل الخوض في تفاصيل حوالي 180 مجموعة، منظمة حسب الترتيب الزمني. يبدأ كل عصر جديد لجيفنشي بملخص مختصر وسيرة ذاتية لكل مصمم جديد، في حين يتم تقديم المجموعات الفردية من خلال نص قصير قادر على الكشف عن إلهاماتها وأبرزها وإثرائها بـ 1200 صورة مختارة بعناية لعروض الأزياء. يقدم الكتاب فرصة ثمينة لتتبع التطور الإبداعي لمؤسس العلامة التجارية والنتيجة الطبيعية القوية للمبدعين الذين خلفوه.

ويختتم الكتاب بقسم مراجع غني، مكتمل بفهرس شامل. يقود ماثيو إم.

ويليامز جيفنشي الآن إلى عصر جديد، محتفلاً بمرور أكثر من 70 عاماً من المكانة المرموقة في عالم الموضة: ويوضح المدير الإبداعي لجيفنشي : "بالنسبة لي فإن الموضة تعبر عن وجهة نظر يكون فيها الرسمي وغير الرسمي، "البناء والراحة يتعايشان.

إيماني هو ترف إضفاء طابع شخصي على الملابس، وليس ارتدائها." مجلد "جيفنشي فاشن شوز" (عروض أزياء جيفنشي) هو أحدث الكتب الفاخرة المغلفة بالقماش والتي تقدم لمحة عامة عن مجموعات أفضل بيوت الأزياء في العالم من خلال صور عروض الأزياء الأصلية. (أنسامد).

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