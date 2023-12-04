الممثلة يانغ زي سفيرة فالنتينو الجديدة

(أنسامد) - ديسمبر 4 - روما - أعلنت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة "فالنتينو"، تعيين الممثلة الصينية يانغ زي كسفيرة فالنتينو الجديدة بفضل ما تتمتع به من أسلوب وموهبة، حيث أصبحت واحدة من أشهر الفنانات في الصين بين الممثلات الشابات.



ستقود يانغ زي الحملة الجديدة لدار أزياء فالنتينو لعرض مجموعة العلامة التجارية لربيع 2024، وحقيبة يد "فالنتينو غارافاني في لوجو" الجديدة والمنتجات التاريخية لدار الأزياء.



وقال المدير الابداعي لدار فالنتينو، بيير باولو بيتشولي : يسعدني مشاركة فكرتي عن الجمال مع موهبة يانغ زي الحقيقية، مضيفا : تعبيرها الشخصي للرموز الرومانسية لدار فالنتينو دليل على الانسجام .



وقالت يانغ زي :أشعر بالتناغم مع روح فالنتينو صاحبة الإبداع والابتكار. بالنسبة لي، استكشاف الموضة والتمثيل يحفز الإبداع والخيال. (أنسامد).





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