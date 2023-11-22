ستيليو: كيفية الاستفادة من خصومات بلاك فرايداى
وتقدم مجموعة ستيليو الاستشارية الايطالية ارشادات خاصة بالتسوق فى الجمعة البيضاء خاصة التسوق الإلكتروني وعمليات الشراء المخفضة للغاية والصفقات الرائعة والإنفاق المجنون الذي تجتذبه العروض للاستفادة من الخصومات والمضي قدمًا لعيد الميلاد لشراء الهدايا.
وتقول ستيليو انه يجب وضع قوائم للمشتريات لان موسم البلاك فرايداى هو وقت مليء بالعروض، ولكنه أيضًا فوضوي للغاية، ويصبح من السهل جدًا إغفال ما تبحث عنه والاستسلام لعمليات الشراء المتسرعة.
وتبدأ الجمعة البيضاء في 24 نوفمبر وتستمر فترة التسوق حتى عيد الميلاد وعيد الغطاس، وفي يوم 24 نوفمبر سيكون الوقت المناسب لشراء الملابس والإكسسوارات التي ربما كانت مرغوبة لفترة طويلة وبأسعار معقولة. (أنسامد).