ستيليو: كيفية الاستفادة من خصومات بلاك فرايداى

(أنسامد) - نوفمبر 22 - روما - يوم 23 نوفمبر هو يوم عيد الشكر لأوروبا وأمريكا وفي جميع أنحاء العالم، عشية البلاك فرايداى هو يوم مخصص بالكامل لعمليات الشراء، سواء عبر الإنترنت وهو اليوم التالي لعيد الشكر.



وتقدم مجموعة ستيليو الاستشارية الايطالية ارشادات خاصة بالتسوق فى الجمعة البيضاء خاصة التسوق الإلكتروني وعمليات الشراء المخفضة للغاية والصفقات الرائعة والإنفاق المجنون الذي تجتذبه العروض للاستفادة من الخصومات والمضي قدمًا لعيد الميلاد لشراء الهدايا.



وتقول ستيليو انه يجب وضع قوائم للمشتريات لان موسم البلاك فرايداى هو وقت مليء بالعروض، ولكنه أيضًا فوضوي للغاية، ويصبح من السهل جدًا إغفال ما تبحث عنه والاستسلام لعمليات الشراء المتسرعة.



وتبدأ الجمعة البيضاء في 24 نوفمبر وتستمر فترة التسوق حتى عيد الميلاد وعيد الغطاس، وفي يوم 24 نوفمبر سيكون الوقت المناسب لشراء الملابس والإكسسوارات التي ربما كانت مرغوبة لفترة طويلة وبأسعار معقولة. (أنسامد).





Ottieni il codice embed