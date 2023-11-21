ايطاليا:تصدير مستحضرات تجميل لاسيا 1.1مليار يورو
ويقول رئيس كوزميتيكا ايطاليا بينيديتو لافينو ان هناك 50 شركة مستحضرات تجميل ايطالية موجودة فى السوق الاسيوية.وكانت النسخة السادسة والعشرون من معرض كوزموباك اسيا قد اقيمت فى مركز هونج كونج للمؤتمرات والمعارض فى الفترة من 15 الى 17 نوفمبر والذى ضم منتجات التجميل الايطالية.
سيصل إجمالي حجم مبيعات صناعة مستحضرات التجميل في إيطاليا في عام 2023 إلى 14.8 مليار يورو، منها أكثر من 40٪ سيتم تخصيصها للتصدير.
وستصل الصادرات، وفقا للقيم الأولية مرة أخرى، إلى 6.7 مليار يورو في عام 2023. (أنسامد).