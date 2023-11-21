ايطاليا:تصدير مستحضرات تجميل لاسيا 1.1مليار يورو

(أنسامد) - نوفمبر 21 - روما - بلغت قيمة صادرات مستحضرات التجميل الايطالية الى القارة الاسيوية اكثر من 1.1 مليار يورو بنمو قدره 17.2 % مقارنة بالعام السابق.



ويقول رئيس كوزميتيكا ايطاليا بينيديتو لافينو ان هناك 50 شركة مستحضرات تجميل ايطالية موجودة فى السوق الاسيوية.وكانت النسخة السادسة والعشرون من معرض كوزموباك اسيا قد اقيمت فى مركز هونج كونج للمؤتمرات والمعارض فى الفترة من 15 الى 17 نوفمبر والذى ضم منتجات التجميل الايطالية.



سيصل إجمالي حجم مبيعات صناعة مستحضرات التجميل في إيطاليا في عام 2023 إلى 14.8 مليار يورو، منها أكثر من 40٪ سيتم تخصيصها للتصدير.



وستصل الصادرات، وفقا للقيم الأولية مرة أخرى، إلى 6.7 مليار يورو في عام 2023. (أنسامد).





Ottieni il codice embed