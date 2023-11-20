جائزة ليوناردو "للمؤسسات التاريخية" تذهب لشركة إي مارينيلا

(أنسامد) - نوفمبر 20 - روما - ذهبت جائزة ليوناردو "للمؤسسات التاريخية" لعام 2023، التي روجت لها لجنة ليوناردو إلى شركة "إي مارينيلا" E.Marinella، وهي شركة رائدة عالميا في الملابس الرجالية منذ 110 أعوام اشتهرت بصناعة ربطات العنق الحريرية الشهيرة.



أقيم حفل توزيع الجوائز خلال الإحتفال بيوم الجودة الإيطالي في قاعة ريجينا في قصر مونتيشيتوريو في روما.



وشارك في حفل توزيع الجوائز كل من رئيسة لجنة ليوناردو، لويزا توديني، ورئيس وكالة التجارة الإيطالية ماتيو زوباس، ونائب رئيس الاتحاد العام للصناعة الإيطالية "كونفيندستريا" باربرا بيلترام جياكوميلو، ووزير الصناعة أدولفو أورسو ووزير الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاياني.



يعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بتراث والتزام "إي مارينيلا" في مجال الملابس الفاخرة، والتي تؤكد سعيها الدائم للتميز.



تم إنشاء جائزة ليوناردو "للمؤسسات التاريخية" بهدف الاعتراف بقيمة الشركات التي يعود نشاطها لأكثر من 100 عام والتي تميزت على مر السنين من خلال علامتها التجارية وقدرتها على الابتكار وتعزيز المهارات الحرفية والحضور القوي في الأسواق الدولية.



قال ماوريتسيو مارينيلا، الرئيس والمدير التنفيذي للعلامة التجارية : نحن سعداء بالحصول على جائزة ليوناردو "للمؤسسات التاريخية" التي تمثل اعترافًا استثنائيًا بالتزامنا المستمر بتعزيز الحرفية الإيطالية والتميز في قطاع الأزياء الرجالية. (أنسامد).





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