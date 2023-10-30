أوشحة مستوحاة من اللوحات الجدارية لمنزل فيتي الأثري

(أنسامد) - أكتوبر 30 - روما - تنبض اللوحات الجدارية الرائعة لمنزل "فيتي" التاريخي بالحياة، لتنعكس على أقمشة أوشحة صديقة للبيئة مصنوعة من خيوط نبات القراص وألوان طبيعية مستخرجة مباشرة من نباتات الصباغة القديمة، مثل تلك التي يتم إنتاجها حاليا في مدينة بومبي القديمة.



واستلهم الحرفي كلاوديو كوتولي، الذي يعمل في الصباغة، فكرته من اللوحات الجدارية الرائعة لمنزل "فيتي" لصناعة أوشحة في ثلاثة تصميمات مختلفة.



وينتمي كوتولي لجمعية Intrecci Creativi، التي تضم العاملين في الصباغة والنسيج الحرفيين.



يأتي هذا المشروع في إطار الشراكة مع حديقة بومبي الأثرية لتعزيز التراث القديم من خلال نهج مستدام بيئيا لاستعادة المواد والتقنيات التقليدية لفن الصباغة.



تمت صناعة هذا الأوشحة يدويا بالكامل على أنوال نسيج قديمة ومصبوغة بمواد خام مختارة ومكررة من عالم النباتات، وستكون معروضة للبيع في جميع أنحاء العالم وسيتم تخصيص 50% من العائدات لترميم القطع الأثرية في الحديقة.



يهدف المشروع إلى إعادة تطوير وتعزيز المساحات الخضراء العديدة في مختلف مواقع المنتزه - من خلال أنشطة تتراوح بين زراعة الزيتون، وصناعة النبيذ، وزراعة الزهور، وزراعة الفاكهة والحبوب، بالإضافة إلى تربية النحل والرعي وزراعة الغابات بهدف حماية التنوع البيولوجي، واحترام وتحديث تقنيات وأساليب الزراعة في العالم القديم، واحترام الطبيعة الأثرية للمواقع، وبالتالي تشجيع الممارسات الجيدة تجاه مجتمعات المنطقة المحيطة. (أنسامد).





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