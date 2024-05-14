قمة اوروبا-إيفاد:العمل الجماعي أساس النجاح فى مجال الاستدامة

(أنسامد) - مايو 14 - روما - أكد المدير العام للمعهد الأوروبي للابتكار من أجل الاستدامة اندريا جيريميكا أن الرسالة الرئيسية للقمة هي على ضرورة العمل الجماعي لنتمكن من النجاح في مجال بالاستدامة.وأشار في كلمته خلال القمة الأوروبية من أجل الابتكار من أجل التنمية المستدامة، إلى أن القمة توجه رسالة واضحة للجميع مفادها أن التعاون هو مفتاح النجاح وأن "تعاون الجميع ضروري لأنه لا يمكن لأحد أن يزدهر في مجتمع مهدد بالفشل".وتهدف القمة إلى استكشاف العلاقة بين المناخ والغذاء والصحة وكذلك الفرص والابتكارات المرتبطة بالتعاون بين القطاعات والمهنية .وجرى تنظيم القمة واستضافتها بواسطة المعهد الأوروبي للابتكار من أجل الاستدامة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة (إيفاد) وبدعم مؤسسي من البرلمان الأوروبي.وتضم القمة أكثر من 80 متحدثاً من العالم أجمع من بينهم رئيس صندوق الإيفاد، ألفارو لاريو، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، وجيفري ساكس من جامعة كولومبيا، والطاهي الإيطالي برونو باربييري .ومن جهته، قال رئيس الإيفاد، الفارو لاريو، في الخطاب الافتتاحي "ان الإيفاد يستخدم ميزانيته في المشاركة في تمويل المشروعات وإقامة شراكات مع القطاع الخاص".وأردف، " الإيفاد ملتزم اليوم أكثر من أي وقت مضى بالعمل في هذا المجال بشكل مباشر والاستثمار المشترك مع القطاع الخاص".وقد أعلن المعهد والإيفاد توقيع مذكرة تفاهم تنص على التعاون في أنشطة التدريب الرامية إلى تعزيز ودعم تطوير القدرات والمهارات التنظيمية في مجالات الابتكار والتنمية الريفية والاستدامة.وخلال حديثها عن سلسلة توريد القهوة العالمية، قالت كريستينا سكوشيا، رئيسة مجلس إدارة ايلى كافيه الشهيرة، إن " الاستدامة التزام وان هذا الالتزام يجب ان يحترمه المزارعون".ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة "موتتى" الإيطالية لحفظ الأطعمة، فرانشيسكو موتتى، ضرورة أن تكون العلاقات داخل سلاسل التوريد قوية.أما، المدير لشركة "فيندوس نوماد فود" فرع إيطاليا، ريناتو روكا، فقد أوضح أن هدف المجموعة هو الوصول إلى 100٪ من الصيد المستدام المعتمد على هذا النحو "في العامين المقبلين".وأكدت نائبة رئيس والمدير العام لمجموعة "مونديليز انترناشيونال" في إيطاليا، سيلفيا باليانا، على "القيمة الأساسية للابتكار في مجال الاستدامة" وفي جميع البرامج ذات الصلة، مثل ميثاق سلسلة التوريد الذي طورته المجموعة منذ عام 2008.وبالنسبة لإعادة التدوير، صرحت مديرة شركة كوناى، سيمونا فونتانا، أن تعاون الجميع مسألة أساسية حيث أنه لن تكون هناك استدامة إن لم تكن هناك مسئولية" مشتركة من المستهلكين والشركات.وقال مدير عام شركة "فيريرو نوازيت" ماركو بوتا " نعمل بشكل كبير مع معاهد الأبحاث للحصول على قدر أكبر من المعرفة العلمية لنقلها إلى العاملين بالمنطقة"، قبل أن يضيف "هذه الأنشطة تهدف إلى الحفاظ على الجودة خاصة لأن التحدي الأكبر الذي يواجه سلاسل التوريد يتمثل في كيفية التعامل مع التغيرات المناخية التي تعرض الجودة للمخاطر".وبالنسبة له، أشار رئيس المعهد الأوروبي، كارلو البرتو براتيسى، إلى أن "إذا سرت وحدك على طريق الاستدامة، فلن تذهب بعيدًا وللحصول على نتائج فالأمر يحتاج إلى أشكال جديدة من التعاون".أما الاقتصادي من جامعة كولومبيا، جيفري ساكس، فشدد على أهمية السلام والتعاون حتى بين الدول من أجل الاستدامة، قائلا في هذا الشأن، "لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة وقت الحرب، فالحرب تُشن لقتل الناس"، مؤكدا على التناقض بين مسألة الحرب وصفر انبعاثات.(أنسامد).

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