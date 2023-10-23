سيلفيا فندي وجراتسيا كيوري في فاعلية عن الموضة في روما

(أنسامد) - أكتوبر 23 - روما - شاركت سيلفيا فينتوريني فندي، المديرة الإبداعية لقسم الإكسسوارات وخط أزياء الرجال في دار الأزياء الإيطالية فندي، وماريا جراتسيا كيوري، المديرة الإبداعية لقسم الأزياء الراقية والملابس الجاهزة النسائية وخط الإكسسوارات في دار أزياء ديور، في فاعلية "قوة الموضة الإيطالية"، التي نظمتها مجلة "فوج" في روما.



وجاءت مشاركة سيلفيا فندي وجراتسيا كيوري في هذه الفاعلية لمناقشة دور المرأة في عالم الموضة، حيث تعتبر الاثنتان من أبرز مصممي الأزياء وتشغلان أدوارًا مرموقة في قطاع الأزياء، حيث عملت إحداهما وهي كيوري لمدة 12 عامًا لدى فندي، والتي أصبحت الآن جزءاً من مجموعة "إل ڤي إم إتش" مثل ديور.



وقالت سيلفيا فندي : من الواضح أن منظومتنا تتألق إذا رافقت مسار بعض الشخصيات المبدعة. كانت فندي في البداية في فلورنسا. لكن أجدادي كان لديهم خمس بنات، ثم جاءوا إلى روما مما أدى إلى خلق "أخوية" عظيمة، والتي هي أساس الحركة النسائية.



وأضافت : بالحديث عن ماريا جراتسيا كيوري : أدرك قوة كيوري وتواضعها الكبير. لا تزال قادرة على الاستيقاظ في الخامسة صباحًا والصعود على متن طائرة لتأتي وتتعرف على تقنية جديدة.



ومن جانبها قالت كيوري : لقد تعلمت الكثير من فندي مع السيدة آنا فندي، مضيفة : هناك نقاش وأيضا انفتاح على القيام بأشياء جديدة دون أي قيود. (أنسامد).





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