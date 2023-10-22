الريش ولمسة من اللون الوردي لزفاف 2024

(أنسامد) - أكتوبر 22 - روما - يحظى الريش والتفاصيل الزاهية والشفافية باهتمام العروس، بينما تصبح السترة بالنسبة للرجل باللون الوردي (أيضًا).



هذه بعض اتجاهات أزياء الزفاف التي شوهدت في الدورة التاسعة والخمسين من عرض روماسبوزا الذي أقيم من 19-22 أكتوبر في روما، في قصر بلاتسو دي كونجريسي، بمناسبة معرض الزفاف الدولي، أحد أكثر الأحداث الكلاسيكية في عالم الزفاف.



في عروض أسبوع أزياء الزفاف في روما، يسمح عرض روماسبوزا للزوار برؤية فساتين من أعلى مستويات الخياطة والأصالة يتم ارتداؤها على المنصة، مصنوعة بخبرة من قبل مشاغل وطنية ودولية، مع نماذج لكل من ملكة الزفاف وللأميرة. كما تظهر خلال الاحتفالات بعض الاتجاهات: زخارف ثلاثية الأبعاد، تزدهر الأقواس والريش، مزينة باللؤلؤ وأحجار الراين. (أنسامد).





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