الريش ولمسة من اللون الوردي لزفاف 2024
هذه بعض اتجاهات أزياء الزفاف التي شوهدت في الدورة التاسعة والخمسين من عرض روماسبوزا الذي أقيم من 19-22 أكتوبر في روما، في قصر بلاتسو دي كونجريسي، بمناسبة معرض الزفاف الدولي، أحد أكثر الأحداث الكلاسيكية في عالم الزفاف.
في عروض أسبوع أزياء الزفاف في روما، يسمح عرض روماسبوزا للزوار برؤية فساتين من أعلى مستويات الخياطة والأصالة يتم ارتداؤها على المنصة، مصنوعة بخبرة من قبل مشاغل وطنية ودولية، مع نماذج لكل من ملكة الزفاف وللأميرة. كما تظهر خلال الاحتفالات بعض الاتجاهات: زخارف ثلاثية الأبعاد، تزدهر الأقواس والريش، مزينة باللؤلؤ وأحجار الراين. (أنسامد).