تقرير: ارتداء المديرات للون الازرق يعكس الاحتراف والسلطة

(أنسامد) - أكتوبر 18 - روما - تفضل أكثر من نصف المديرات في ميلانو ارتداء الملابس الزرقاء في مكان العمل.



هذه هي نتيجة استطلاع أجرته وكالة ميلانو، على عينة مكونة من أكثر من 300 امرأة عاملة من مدينة ميلانو.



في الواقع، اختار 57% من الذين تمت مقابلتهم الأزرق باعتباره اللون الرئيسي لبيئة العمل بينما اكتسبت الألوان الأخرى أيضا أهمية كبيرة، حيث وصل الأسود إلى نسبة 27%، بينما حقق اللون البيج نسبة تبلغ 10%. وأخيرًا، تمثل نسبة الـ 6% المتبقية مجموعة متنوعة من الألوان الأخرى، ولكل منها فروق دقيقة ومعاني خاصة بها، والتي لا تزال تؤثر على مشهد الموضة في ميلانو.



وتؤكد أريانا فولسينيتي، مستشارة التصوير في ميلانو"اللون الأزرق هو التنوع، إنه لون محايد يتناسب بسهولة مع الألوان الأخرى ويمكن تكييفه مع العديد من الظلال والأنماط المختلفة. يتيح هذا التنوع للمرأة التعبير عن شخصيتها من خلال الملابس، مع الحفاظ على مظهر بسيط ومناسب لبيئة العمل".



وتابعت فولسينيتي "إن ارتداء اللون الأزرق يمكن أن يساعد هؤلاء النساء على نقل صورة الاحتراف والسلطة في بيئات عملهن، وخاصة في قطاعات مثل التمويل والقانون والاستشارات." (أنسامد).





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