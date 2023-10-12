لاتينا: عاصمة الثقافة 2026 تركز على الموضة

(أنسامد) - أكتوبر 12 - روما - تشارك الموضة في اختيار مدينة لاتينا الإيطالية عاصمة للثقافة 2026 من خلال مشروع يمثل بداية لرحلة على أراضيها تبدأ من دائق نينفا والتي أحبها ملك انجلترا تشارلز الثالث حباً كبيراً.



ومن بين المشروعات المقدمة إلى وزارة الثقافة هناك مشروع الأزياء التابع لقسم لاتسيو التابع للمعهد الوطنى للهندسة المعمارية وقسم تصميم الأزياء والمفروشات في الاتحاد الصناعى.



سينشىء أعظم المصممين الإيطاليين طريقاً عبر حديقة نينفا يضم أنواعاً نادرة من النباتات يبلغ عمرها قروناً من الزمن بالإضافة إلى مقترحات المصممين الشباب المصنوعة من مواد معاد تطويرها ونفايات.



وسينشئون متاهات تتحرك فيها عارضات الأزياء والراقصون والموسيقيون كما ستقام معارض فنية وعروض أزياء في جميع الأماكن الأكثر إثارة للذكريات. (أنسامد).





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