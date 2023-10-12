لاتينا: عاصمة الثقافة 2026 تركز على الموضة
ومن بين المشروعات المقدمة إلى وزارة الثقافة هناك مشروع الأزياء التابع لقسم لاتسيو التابع للمعهد الوطنى للهندسة المعمارية وقسم تصميم الأزياء والمفروشات في الاتحاد الصناعى.
سينشىء أعظم المصممين الإيطاليين طريقاً عبر حديقة نينفا يضم أنواعاً نادرة من النباتات يبلغ عمرها قروناً من الزمن بالإضافة إلى مقترحات المصممين الشباب المصنوعة من مواد معاد تطويرها ونفايات.
وسينشئون متاهات تتحرك فيها عارضات الأزياء والراقصون والموسيقيون كما ستقام معارض فنية وعروض أزياء في جميع الأماكن الأكثر إثارة للذكريات. (أنسامد).