إنطلاق أسبوع الموضة في ميلانو في 19 سبتمبر

(أنسامد) - سبتمبر 10 - روما - ينطلق أسبوع الموضة في ميلانو لخريف وشتاء 2022-2023 في ميلانو في الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر الجاري.



يضم أسبوع الموضة النسائية 67 عرض أزياء وسيكون الأسبوع مخصص لأول عرض أزياء لغوتشي تحت قيادة المدير الإبداعي الجديد للدار ساباتو دي سارنو.



وستشاهد علامة توم فورد التجارية على المنصة لأول مرة، حيث يظهر بيتر هوكينج لأول مرة على رأس عالم الموضة.



يتم إقامة أسبوع الموضة في ميلانو بدعم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووكالة التجارة الإيطالية وبلدية ميلانو، ويتضمن إجمالي 176 موعدًا، من بينها 67 عرض أزياء، منها عرضان مزدوجان للأزياء، و62 عرضًا فعليًا و5 عروض رقمية و72 عرضًا تقديميًا. (أنسامد).





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