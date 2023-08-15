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كوتشينيللى يفتتح متجره الجديد في فورتى دي مارمي

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 15 - روما - بعد افتتاحات مختلفة في الأيام القليلة الماضية، افتتح مؤخراً المصمم الإيطالى الشهير برونيللو كوتشينيللى متجره الجديد في منتجع فيا كاردوتشي السياحي بالقرب من ساحة فورتينو الشهيرة.

حضر الافتتاح الكبير ما يقرب من 200 ضيف صحبتهم الموسيقى الحية طوال الأمسية كما قدمت الكوكتيلات والأسماك على طاولتين ضخمتين على الشاطىء على ضوء الشموع.

وأحيا الحفل الموسيقي والمغني ورجل العرض أليساندرو ريستوري مع فرقته وقدموا أغانيهم الإيطالية من الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي بالإضافة إلى الأساطير الأمريكية في الخمسينيات وموسيقى البوب روك الإنجليزية.

ويجلب ديكور البوتيك أجواء مقاطعة سولوميو الواقع على شواطئ توسكانا.

ويشبه المكان كثيراً مقر الدار فى اومبريا بما في ذلك الزوايا التي تحتوي على كتب لمؤلفي المؤسس المحبوبين، وكذلك نصوص أرسطو.

وقد أخذ تصميم المتجر في الاعتبار أيضًا موقع البوتيك حيث هناك إشارات إلى عالم البحارة مع شباك الصيد وكبائن الشاطئ والمفروشات ذات البياضات الفاخرة.

يتكون البوتيك من أربع غرف متصلة ببعضها البعض، والتي تضم جميع مجموعات الرجال والنساء والأطفال، بالإضافة إلى العطور الجديدة والأحجار الكريمة ويؤدي المدخل الأول إلى منطقة بار صغيرة يحتوى على طاولات من الحجر الجيري والحديد، وكراسي مرتفعة. (أنسامد).

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