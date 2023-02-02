التاروما: نسخة 11 من شوكيز تعرض 57 علامة تجارية جديدة

(أنسامد) - فبراير 2 - روما - تشارك 57 علامة تجارية جديدة في النسخة 11 من مشروع شوكيز الرائد لأسبوع الموضة في روما وذلك بالتعاون مع ايس ايجينسي ولازيو ريجن مع لازيو اينوفا والذي بدأ في 31 يناير وينتهي الثاني من فبراير في منطقة براتيبوس.



وعلى مدي 3 ايام يتم التعرف علي المستجدات التي تحمل خاتم "صنع في ايطاليا" ويقدم خلالها المصممون الشباب المختارون والعلامات التجارية المستقلة افضل تصميماتهم امام الجمهور.



سيعرض المصممون الناشئون مجموعاتهم تحت بطاقة صنع في ايطاليا يوميا في نفس التوقيت على منصة التاروما ديجيتال رانواي وعلى تطبيقات التاروما مما يتيح التواصل في اي وقت حتى يونيو 2023.



وسيتمكن الجمهور من الشراء مباشرة من بعض العلامات التجارية يوم 2 فبراير. (أنسامد).



