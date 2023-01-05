أسبوع موضة ملابس الرجال لشتاء 2023 في فلورنسا

(أنسامد) - يناير 5 - روما - ستبدأ النسخة 103 من المعرض التجاري لملابس الرجال Pitti Uomo في فلورنسا بإيطاليا حيث يعد شهر يناير شهر الموضة للرجال بجدول زمني مزدحم بالأحداث.



وسيعرض Pitti Uomo"مجموعتا 2023 للشتاء والخريف في سوق ميركاتو نيوفو في المدينة، وهو سوق تاريخي في وسط المدينة.



وفي مكان آخر، ستظهر أكثر من 759 علامة تجارية في الساحة الرئيسية للمعرض وهذه المرة، سيكون هناك قسم مخصص للملابس لأصحاب الكلاب والقطط "Pitti Pets". (أنسامد).



