عرض أزياء في روما لطلاب أكاديمية الفنون الجميلة

(أنسامد) - أكتوبر 10 - روما - شهد سوق تراجان التاريخي بالعاصمة الإيطالية روما تنظيم عرض أزياء تضمن مجموعات مصغرة من الأزياء من تصميم طلاب أكاديمية الفنون الجميلة في روما، والذي احتفل بمرور عشر سنوات على نشاطه .



وشارك تنظيم هذا الحدث ماريانو أنجيلوتشي، رئيس لجنة الموضة والسياحة والعلاقات الدولية في روما، وسيسيليا كاسوراتي، مديرة أكاديمية الفنون الجميلة.



وتم اختيار أفضل 20 طالبًا من مصممى الأزياء على مدار السنوات العشر الماضية. وقدم كل منهم تشكيلة الأزياء الخاصة به والتي تضم خمسة ملابس للرجال والنساء.



واحتفلت مجموعات الملابس والإكسسوارات بالتقنيات الحرفية والفنية، مع المعرفة بتاريخ الفن والموضة، التي اكتسبها الطلاب خلال دورة تصميم الأزياء في أكاديمية الفنون الجميلة في روما. (أنسامد).



