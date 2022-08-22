ستيلا مكارتني تعود للسبعينيات في مجموعتها للخريف القادم

إيطاليا : سوء الأحوال الجوية يسبب أضرارا جسيمة بالزراعة
ليبيا وبريطانيا تبحثان تطورات العملية السياسية
رئيس الإمارات يصل العلمين ويبحث مع السيسي العلاقات الأخوية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
احتفالات عيد صعود العذراء علي الشواطئ الايطالية
جولة في بيزارو ، عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2024
حدائق بوبولي الرائعة وبها مغارة بونتالنتي التي بناها الفنان والمهندس المعماري والنحات برناردو بونتالنتي بين عامي 1536 و 1608.
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ
إيطاليا..موجة حر تضرب روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق