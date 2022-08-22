ستيلا مكارتني تعود للسبعينيات في مجموعتها للخريف القادم

(أنسامد) - أغسطس 22 - روما - قدمت دار ازياء ستيلا مكارتني مجموعتها الجديدة للخريف، والتي تعكس الحالة المزاجية المختلفة وتنتقل بسلاسة بين الانوثة والنعومة، والغرابة والسحر.



عادت مكارتني الي موضة السبعينيات لتقدم امرأة جديدة، فصممت معطف الصوف المغطى بالفرو المزين بأهداب.



ولأنها تشعر بالحنين إلى حرية السبعينيات، قدمت البدلة ذات السروال قصير، وكذلك السترة والسراويل الواسعة.



و للمساء حافظت ايضاً على طراز السبعينيات الرائع بتقديم بدلات مع بنطلونات بالازو بالاضافة لبدلات خفيفة بنقشة جلد الفهد.



هذه هي السيدة الجديدة التي صممتها الدار: امرأة ذات روح متحررة ترتدي ملابس تبرز التفاصيل غير المتوقعة للجسم، مع التركيزعلى مناطق الجمال. (أنسامد).



