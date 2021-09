في ميلانو، أحذية رياضية للتوعية بالتصلب المتعدد

(أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - تم إطلاق حملة توعوية في مدينة ميلانو الايطالية للتوعية بمرض التصلب المتعدد، بمناسبة أسبوع الموضة في ميلانو، من خلال قصص تحكي حياة بعض المرضى تمت كتابتها على أحذية رياضية مصنوعة يدويا.



وبهذه المناسبة، تم إطلاق مشروع 'The SMeakers'، وهو عبارة عن أحذية مصنوعة يدويًا في إيطاليا، ومكتوب عليها بخط اليد قصص أولئك الذين يعيشون مع مرض التصلب المتعدد. وكُتب على أحد الأحذية بخط اليد: هناك أوقات في الصباح أستحق فيها التصفيق لمجرد أنني أتمكن من النهوض من السرير.



تم إطلاق الحملة التوعوية التي روجت لها شركة سانوفي بالتعاون مع الجمعية الإيطالية لمرض التصلب المتعدد.



تم جمع ثلاث قصص من خلال مشروع 'The SMeakers'، والتي تمثل راشيل، نائبة الرئيس الوطني للجمعية الإيطالية لمرض التصلب المتعدد، التي سافرت إلى فرنسا بمفردها مع عكازين والعديد من الأحلام.



كما تحكي تلك المبادرة قصة فيديريكو، طبيب وباحث في مؤسسة جمعية التصلب المتعدد الايطالية الذي وجد في العلاقات الإيجابية مع الآخرين القوة للتفاعل حتى مع أصعب اللحظات، وكريستينا، متطوعة في الجمعية الإيطالية لمرض التصلب المتعدد.



تقول روبرتا أماديو، الرئيسة السابقة للجمعية الإيطالية لمرض التصلب المتعدد : يمكن أن يساعد النشاط البدني، إذا تم القيام به بشكل مستمر، الشخص المصاب بمرض التصلب المتعدد في تحسين والحفاظ على التوازن والتنقل والتنسيق وتحسين الأداء المعرفي مع التأثيرات الإيجابية على التحكم العاطفي والمزاج واحترام الذات.



وأضافت : إن مشاريع مثل 'The SMeakers' تبعث برسالة هامة لأنها من ناحية تؤكد أن الرياضة عامل مهم في تحسين جودة حياة المريض، ومن ناحية أخرى تحاول زيادة الوعي بلغة وأسلوب مبتكر. (أنسامد).