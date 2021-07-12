إيطاليا:"سكونياميليو" تقدم أزياء راقية مستوحاة من بحر نابولي

(أنسامد) - يوليو 12 - روما - يقدم المصمم والمؤسس لدار أزياء "سكونياميليو"، فرانشيسكو سكونيميليو، مجموعة جديدة من الأزياء بين ألوان الأبيض والأسود، يكسوها ضوء بلورات سواروفكي التي تضيء الانتفاخات والستائر والطيات، لتخلق ما يشبه مرايا مائية وأمواج البحر.



هذه المجموعة الجديدة الراقية، تمثل عودة بعد الجائحة للمصمم الشهير، والتي وضعت في تناسق كامل مع الطبيعة، وبرؤية ابداعية وممتدة، تتناغم مع الفصل الجديد.



العلامة البيضاء الجديدة التي وضعتها دار الأزياء، على هذه المجموعة تحت اسم "مونوجرام من البحر"، هي أيضا بمثابة لحظة انطلاقة جديدة، مستوحاة من بحر نابولي، والأماكن الرائعة في كابري وبومبي، التي شهدت بداية مصمم الأزياء فرانشيسكو سكونياميليو.



يوضح المصمم الذي عرض أزياءه لسنوات عديدة في باريس، لوكالة "أنسا" عبر الهاتف: "مونوجرام من البحر ولدت في بومبي، مسقط رأسي"، موضحا أن هذه المجموعة بمثابة ترجمة للذكريات، ورموز الهوية. (أنسامد).



