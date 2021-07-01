بدء موسم التخفيضات الصيفية في إيطاليا

(أنسامد) - يوليو 1 - روما - ينطلق موسم التخفيضات الصيفية، اليوم الخميس، في صقلية، قبل أن تتبعها باقي المدن الإيطالية في 3 يوليو الجاري، في مناسبة يراها تجار التجزئة، كفرصة لإعادة الانتعاش، ودفع الاستهلاك بعد القيود التي فرضها وباء كورونا.



وبحسب تقديرات أبحاث اتحاد التجارة الإيطالي، "Confcommercio"، ستنفق كل أسرة هذا العام في المتوسط 171 يورو، أي ما يعادل 74 يورو للفرد، بقيمة إجمالية تبلغ 2،6 مليار يورو، لشراء المنتجات ذات الأسعار المخفضة خلال هذا الموسم.



ومن جانبه، يتوقع موقع "Codacons" الخاص بقياس الاستهلاك، نسبة خصم عالية جدا على المنتجات من بداية الموسم، وكذلك زيادة المبيعات بنسبة 15 إلى 20%، مقارنة بالعام الماضي، ولكن أقل مما كان الوضع عليه قبل وباء كورونا.



ويعلق ريناتو بورغي، رئيس اتحاد الأزياء الإيطالي، بالقول: "بعد هذه السنة المروعة، نأمل أن تعود ذروة التسوق، فهناك رغبة كبيرة في الحرية والعودة إلى الحياة الطبيعية من جديد".



وتوقع بورغي زيادة الاستهلاك مقارنة بالعام الماضي، والعودة للشراء من المتاجر القريبة، بعد أن كان هناك توجه قسري للشراء عبر الانترنت. (أنسامد).



