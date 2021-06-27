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موضة - صيحات الموضة
دار فالنتينو تفتح حساب لها على كلوب هاوس
    (أنسامد) - يونيو 27 - روما - أعلنت دار فالنتينو الإيطالية للأزياء افتتاح حساب لها على تطبيق كلوب هاوس تحت اسم دار فالنتينو (Maison Valentino)، حيث سيتمكن أصدقاء دار الأزياء والمتعاونون من الانضمام إلى محادثات خاصة حول عالم الموضة والفن والموسيقى والكتابة.

    ابتداءً من يوم الثلاثاء 29 يونيو، سيبدأ أول حوار على التطبيق مع المصممة الأمريكية بيتوني فيرنون وخبيرة الموضة ديان بيرنيت كمنسقة.

    بيتوني فيرنون شخصية عاطفية ومصممة مجوهرات، عملت مؤخرًا مع دار فالنتينو لتطوير تعاون شامل.

    للاحتفال بهذه الشراكة، ستبدأ بيتوني فيرنون وخبيرة الموضة ديان بيرنيت حوارا حول عالم الموضة. بالإضافة إلى الحوار بين فيرنون وبيرنيت، من المتوقع مشاركة ضيوف مميزين، مثل الفنانة ديتا فون تيسي والمغنية كريستا بيل. (أنسامد).

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