مجموعة جديدة من فيندي مستوحاة من ألوان السماء في روما

(أنسامد) - يونيو 20 - روما - كشفت دار الأزياء الإيطالية فيندي (Fendi) عن تشكيلتها من الازياء لمجموعة الصيف المقبل، والتي جاءت مستوحاة من ألوان السماء في روما، التي يمكن الاستمتاع بها من مقر الدار الرئيسي في قصر الحضارة الإيطالية.



وقالت سيلفيا فنتوريني فندي : لقد اضطررنا جميعًا إلى تغيير وجهة نظرنا، ومراقبة العالم من زوايا غير متوقعة.



وأضافت : يوجد من خلال النوافذ منظر لروما يختلف عن أحد الأسطح العادية، ومن هنا يمكنك الاستمتاع بمنظر السماء ويمكنك رؤية المدينة بزاوية 360 درجة.



وظهر هذا المنظور في تشكيلات المجموعة، بدءًا من أنماط أرشيف Fendi Land، مع خريطة روما ، و Fendi Earth، بأنماط تجريدية تطفو على فساتين من الكتان الحريري، وتي شيرت كروشيه. (أنسامد).



