ميتشل باشا الرئيس التنفيذي لدار فالنتينو في الصين الكبرى

(أنسامد) - أبريل 18 - روما - أعلنت دار الأزياء الإيطالية "فالنتينو" تعيين ميتشل باشا رئيسًا تنفيذيًا لها في الصين الكبرى، وفقًا لبيان صادر عن دار "فالنتينو". وسيقدم ميتشل باشا تقاريره مباشرة إلى ماركو جياكوميتي، الرئيس التجاري لفالنتينو.



ووفقا لبيان صادر عن دار فالنتينو، سيقود ميتشل بشكل استراتيجي مرحلة جديدة من تطوير قنوات المبيعات، مع إيلاء اهتمام خاص لقطاع مبيعات التجزئة.



اكتسب ميتشل خبرة قوية في قطاعي الأزياء والرفاهية في السوق الآسيوية. وقضى حوالي 8 سنوات في شركة "هوغو بوس" حيث شغل مناصب ذات مسؤولية متزايدة تركز على قنوات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة.



ثم انضم إلى مجموعة LVMH مع شغله منصب المدير العام لمجموعة سِلين Celine في الصين، حيث ساهم لمدة 5 سنوات بشكل كبير في نمو الأعمال.



(أنسامد).



