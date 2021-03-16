إيطاليا: دار الأزياء جيادا تستثمر في قطاع المطاعم في الصين

(أنسامد) - مارس 16 - روما - على غرار "جوتشي"، انطلقت دار الأزياء الإيطالية "جيادا"، في قطاع المطاعم، إذ افتتحت الدار، أول مطعم إيطالي للمأكولات الراقية في العاصمة الصينية بكين.



ويقع المطعم الجديد، الذي يحمل اسم "جيادا جاردن" في الطابق الثاني من فندق "تشينا وورلد"، وهو متصل ببوتيك العلامة التجارية التي تأسست في ميلانو، ويديره الشيف، مارينو دانتونتيو، الذي حصد في السابق على لقب "شيف العام" من مجلة تايم أوت بكين.



وأوضح المدير العام لشركة "جيادا جريتر تشاينا"، زاو يتشنج: "قطاع الطعام هو مجال جديد للعلامات التجارية العالمية الفاخرة في السوق الصينية، ويقع المطعم في مكان ممتاز في منطقة الأعمال في بكين، ونقترح معا تقديم تجربة أفضل تعكس نمط الحياة الإيطالية".



ويعكس تصميم المطعم الجديد، الشكل الجمالي للعلامة التجارية، وقد صممه كلوديو سيلفسترين. (أنسامد).



