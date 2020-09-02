إيطاليا:خسائر صناعة الموضة تصل إلى 30 مليار يورو

أنسامد- 2 سبتمبر/أيلول - تعيش صناعة الموضة كارثة اقتصادية متأثرة من تداعيات فيروس كورونا، إذ انخفضت أعمال هذا القطاع بحوالي 30 مليار يورو، بالمقارنة بعام 2019، وفقا لدراسة احصائية أجرتها اتحاد صناعة الموضة الإيطالي، حول المنسوجات والاكسسوارات والأزياء.



وبين الإحصاء أن 68% من الشركات انخفض حجم أعمالهم خلال الربع الثاني من العام بأكثر من 20%، في حين يبدو أن تحسن في المستقبل القريب أمرا صعبا.



وكشفت الدراسة أن متوسط الانخفاض السنوي المتوقع سيصل إلى 32،5% بالمقارنة بعام 2019، مما يترجم إلى خسائر تفوق 30،3 مليار يورو تقريبا.



وأجريت الدراسة عن تأثير فيروس كورونا حتى يوليو الماضي على عينة تبلغ 320 شركة من أعضاء هذا الاتحاد الذين يبلغون في المجمل 67 ألف شركة، يعمل بها أكثر من 580 ألف شخص، في قطاعات المنسوجات والأزياء والاكسسوارات.



وأشارت الدراسة إلى أنه بين أبريل ويونيه، شهد 96% من الشركات المختارة، انخفاضا في حجم الأعمال بنسبة 20%، كما تشير التقديرات إلى انخفاض إيرادات الربع الثاني بنسبة 39%.



هذه الخسائر دفعت 93% من الشركات لاستخدام شبكات الأمان الاجتماعي لتغطية انفاقاتها، إذ أن 54% من الشركات لجأت إلى هذه الشبكات من أجل تغطية مدفوعات 80% من إجمالي موظفيها، بينما 6% قالوا أنها استخدمتها لصالح 20% من الموظفين.



وقالت 5% من الشركات أنها تمكنت من احتواء الانخفاض إلى 10%، في حين عانى الباقون من انخفاضات أعلى وصلت إلى 70% انخفاضات من حجم أعمال 20% من الشركات.



وتخطط 76% من الشركات مراجعة وتخفيض استثنماراتها المخطط لها، لاسيما المتعلقة بالمعارض التجارية والمصانع وبرامجها لتوظيف أشخاص جدد.



وفيما يتعلق بالتصدير، أكد 61% أنه لا يوجد أسواق رئيسية لمنتجاتهم، في حين قال 39% أنه كان هناك ديناميكية مع الأسواق الالمانية والفرنسية والصينية والكورية الجنوبية واليابانية والروسية.



