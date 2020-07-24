بورسالينو تطلق مجموعة من الاقنعة الطبية لمكافحة كورونا

أنسامد - 24 يوليو / تموز - أطلقت شركة "بورسالينو" الايطالية الشهيرة المتخصصة في تصنيع القبعات مجموعة من الأقنعة الطبية في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد، والتي جاءت مستوحاة من عالم الفنون والحرف اليدوية، وتم تصنيعها يدويًا في مصنع الشركة في ألساندريا.



وقالت العلامة التجارية الايطالية في بيان لها : منذ تأسيسها في في عام 1857، يتميز تاريخ بورسالينو بالقدرة على تفسير روح العصر.



في عالم تسوده قواعد وعادات جديدة تُمليها أيضًا حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، تعزز الأقنعة "فكرة الجمال والسمات الأسلوبية للعلامة التجارية". جميع الموديلات مصنوعة من طبقة مزدوجة من ألياف دقيقة من البوليستر، ويمكن غسلها وإعادة استخدامها.



