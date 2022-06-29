فالنتينو حلم الاستعراض في ترينيتا دي مونتي يتحقق

(أنسامد) - يونيو 29 - روما - أعلنت دار فالنتينو إقامة عرض الأزياء الخاص بالهوت كوتير لخريف وشتاء 2022/2023 في 8 يوليو في ترينتينا دي مونتي.



وخلال مؤتمر صحفي، قال المدير الإبداعي للدار بيير باولو بيتشيولي "كان هذا حلماً طالما راودني أن أعرض في ترينتينا دي مونتي وها هو يتحول إلى حقيقة واقعة".



ومن ناحية أخرى، أعلن عمدة روما روبرتو جالتيري - في المؤتمر الصحفي - العمليات التي قامت بها دار فالنتينو لدعم روما وهي "استبدال شجرتي نخيل اللتين تعرضتا لهجوم طفيلي من السوسة الحمراء، بالاضافة إلى أعمال الترميم المعماري لحمامات كركلا، حيث الاستقبال بعد العرض في ترينيتا دي مونتي".



و أكدت الدار أن هذا الحدث هو مجرد بداية لرغبتها في العمل مع ميلان ومدن الموضة الأخرى وإطلاق سلسلة من الأحداث على مدار شهر يوليو. (أنسامد).



