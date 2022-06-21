أسبوع الموضة في ميلانو: برادا السهل الممتنع

(أنسامد) - يونيو 21 - روما - أقامت دار برادا الإيطالية للأزياء عرضاً لإبداعات من مجموعة الملابس الرجالية لربيع / صيف 2023 خلال أسبوع الموضة للرجال في ميلانو ويستمر من 17 إلى 21 يونيو.



وتتميز مجموعة برادا للصيف المقبل بقوة البساطة : فهي سهلة على ما يبدو في الظاهر، وهي في الواقع تنقل النماذج الأصلية في خزانة الملابس الرجالية إلى حياة جديدة.



وتقدم برادا معطف فيشي و الشورت الجلدي، وحذاء الكاحل من تكساس، وبنطلون الدنيم .



وتقول ميوتشيا برادا المديرة الإبداعية "ان المجموعة تركز على مفهوم البساطة كخيار وتمثل إحدى أفكار الموضة الأساسية التي تهم الدار وكان القصد من ذلك هو تصميم الملابس التي يمكن للناس حقًا ارتداؤها" .



يبدأ العرض ببدلة سوداء يرتدي معها قميص أبيض وربطة عنق، ولكن مع جزمة وسراويل من تكساس حتى الكاحل بالاضافة الي شورت جلدي وقميص بدون أكمام، ومعاطف وسترات بلا ياقة وبلوزات وسراويل جينز.



(أنسامد).



