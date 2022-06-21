أسبوع الموضة في ميلانو: برادا السهل الممتنع

المفوضية الأوروبية توافق على خطة إيطالية بقيمة 1.7 ملياريورو
باشاغا يطرح خارطة طريق للاستقرار والتعافي في ليبيا
محمد بن راشد يعلن افتتاح "مدينة إكسبو دبي" مطلع أكتوبر
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
بحيرة فيدايا ، عجز مائي بسبب قلة الثلج وذوبان الجليد السريع في الربيع
يبلغ طول السيارة الكهربائية الصغيرة "اجيليت"الخاصة بسبورت ايكيب ٣.٢ متر وهي تابعة للمجموعة الايطالية دي ار
استقبال أوركسترا كالوش الأوكراني الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في تورينو
الدورة 66 لمهرجان يوروفيجن للاغنية في تورينو
إيطاليا..عودة إحتفالات الأول من مايو
إيطاليا.. لقاحات كوفيد-19..تجنب 150 ألف حالة وفاة