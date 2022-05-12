معرض مجوهرات راسبيني "حول العالم في 80 جوهرة"

(أنسامد) - مايو 12 - روما - يقام في الفترة من 12 إلى 15 مايو الحالي معرض " حول العالم في 80 جوهرة " للفنان الإيطالي جيوفاني راسبيني وهو مهندس معماري في الأصل ومصمم مجوهرات صناعة يدوية فهو مبدع بيت "اريزو".



ونظم المعرض بشكل مسبق في روما في قصر فيكونتي إلا أنه يتوقف حاليا بمعرضه في كافيه قصر كولونا في العاصمة الإيطالية.



ويعتبر معرضه "حول العالم في 80 جوهرة "رحلة رائعة في البحث عن الجمال والإبداع اللامحدود.



وبهذا المعنى، يلعب راسبيني دور البدوي الرحالة المعاصر العازم على عرض مفهومه للمجوهرات وحواره معها في صناعة الذهب مع الحفاظ على الهوية الأكثر أصالة في كل مكان في العالم.



يقدم المعرض 80 قطعة مجوهرات فريدة من نوعها، مستوحاة من العناصر الطبيعية والتحف المميزة لأماكن وثقافات القارات الخمس مجمعة في ثلاثين مجموعة مهمة، تتكون من عقود وأساور وخواتم وأقراط.



وتم اختيار جوهرة كبيرة من منطاد الهواء الساخن كرمز للمعرض، صنعها المصمم التوسكاني من البرونز مع النحاتين لوسيو مينيجريللي وإريكا كورسي. (أنسامد).



