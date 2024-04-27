محافظ بنك إيطاليا : السياسة النقدية ليست عائقا أمام النمو

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

محافظ بنك إيطاليا : السياسة النقدية ليست عائقا أمام النمو

27 أبريل 2024, 08:44

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - أبريل 27 - روما - قال محافظ بنك إيطاليا فابيو بانيتا، إن السياسة النقدية ليست عائقا أمام النمو، منوها أن السياسة النقدية المتشددة يمكن أن تزيد من مخاطر استمرار فترة التراجع.

وأضاف في مؤتمر للبنك المركزي الأوروبي : في الولايات المتحدة، عاد الناتج المحلي الإجمالي ومستوى الاستهلاك إلى مسارات النمو طويلة المدى التي تم تسجيلها قبل الوباء، أما في منطقة اليورو فلا تزال هذه المستويات أقل بكثير من التوقعات.

وتابع بانيتا : من المؤكد أن السياسة النقدية ليست السبب الوحيد أو حتى الرئيسي لهذا الاختلاف، ولكن من المهم ألا تصبح عقبة تمنع منطقة اليورو من تحقيق إمكاناتها الكاملة.

وأضاف أنه في ظل ضعف النشاط التجاري والمنافسة في الخارج، فإن السياسة النقدية المتشددة يمكن أن تزيد من مخاطر استمرار فترة التراجع. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

09:51

إعتقال شاب مصري بتهمة الهجوم على اللواء اليهودي في ميلانو

18:17

فرنسيس يشارك في جلسة عن الذكاء الاصطناعي بقمة مجموعة السبع

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

09:51

إعتقال شاب مصري بتهمة الهجوم على اللواء اليهودي في ميلانو

18:17

فرنسيس يشارك في جلسة عن الذكاء الاصطناعي بقمة مجموعة السبع