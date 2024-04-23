عجز إيطاليا في 2023 بلغ 7.4% وهو الأعلى في أوروبا

(أنسامد) - أبريل 23 - روما - أفاد المكتب الأوروبي للإحصاءات يوروستات إنه على الرغم من انخفاض عجز ميزانية إيطاليا من 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 7.4% العام الماضي، إلا أنها لا تزال تعاني من أكبر عجز في الاتحاد الأوروبي.وتلت إيطاليا المجر، حيث بلغت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي 6.7%، ثم رومانيا بنسبة 6.6%.ويصل متوسط نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلى 3.6% في 2023، انخفاضا من 3.7%، بينما ارتفع بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل من 3.4% إلى 3.5% وأضاف يوروستات إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا انخفضت إلى 137.3% عام 2023 من 140.5% عام 2022.ويعتبر الدين العام في إيطاليا ثاني أعلى دين في منطقة اليورو بعد اليونان حيث يبلغ 161.9%.وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو من 90.8% إلى 88.6%، وانخفضت من 83.4% إلى 81.7% في الاتحاد الأوروبي بأكمله. (أنسامد).

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