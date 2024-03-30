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إيطاليا : ارتفاع التجارة مع دول خارج الاتحاد الأوروبي

30 مارس 2024, 07:47

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 30 - روما - أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، ارتفاع الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.0% في شهر فبراير 2024، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 5.4%.

وتم تسجيل ارتفاع في الصادرات على أساس شهري في جميع القطاعات، ويعود هذه الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة مبيعات السلع الرأسمالية (+15,5%) وخاصة معدات الملاحة البحرية.

أما بالنسبة للواردات، فقد شهدت زيادة أيضا على مستوى كافة القطاعات، حيث ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية المعمرة (+13.6%)، والسلع غير المعمرة (+7.3%) والسلع الرأسمالية (+8.3%).

وفي الفترة من ديسمبر 2023 إلى فبراير 2024، ارتفعت الصادرات بنسبة 0.7% مقارنة بالربع السابق. وقفزت صادرات السلع الاستهلاكية المعمرة (+7.3%) والسلع الرأسمالية (+2.5%)، في حين تراجعت صادرات الطاقة (-12.2%) والسلع الوسيطة (-0.6%).

وفي نفس الفترة، سجلت الواردات انخفاضا بنسبة 8.1%، وتراجعت واردات الطاقة (-18.1%) والسلع الاستهلاكية المعمرة (-11.4%). وفي فبراير 2024، نمت الصادرات بنسبة 2.1% على أساس سنوي، بعد انخفاضها 0.4% في يناير 2024. (أنسامد).

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