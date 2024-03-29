إستات: الشركات الإيطالية أكثر قوة في مواجهة الصدمات

(أنسامد) - مارس 29 - روما - كشف المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، أن الشركات الإيطالية أثبتت أنها "أكثر مرونة في مواجهة الصدمات"، التي فرضتها جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، مع نظام إنتاج أصبح أقوى في العقد الأخير بعد الأزمة المالية في 2008-2009 وأزمة ديون 2012.وأوضح كلاوديو فيكاريللي، كبير الباحثين في المعهد الإحصائي، في معرض تقديمه "تقرير حول القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية"، أن الشركات "أظهرت مرونة معينة بالنظر إلى حجم الصدمة القوية للغاية".وقال ستيفانو كوستا، الباحث الأول في خدمة التحليل والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في إستات، في المؤتمر الصحفي إن واحدة من كل أربع شركات إيطالية معرضة للخطر إذا لم يخفف البنك المركزي الأوروبي سياسته المالية والنقدية المتشددة.وقال إنه في السيناريو المعاكس الذي لا يقوم فيه البنك المركزي الأوروبي بتخفيف الظروف المالية للشركات، فإن "ما يصل إلى ربع الشركات يمكن أن تتراجع، وخاصة في القطاع الثالث".وأشار التقرير إلى أنه "بعد ارتفاع أسعار الفائدة في 2022-2023، يمكن أن تصبح 24.7% من المؤسسات السليمة والأكثر هشاشة "معرضة للخطر" أو "معرضة بشدة للخطر". (أنسامد).

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