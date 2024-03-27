تيسلا تجري محادثات لتصنيع شاحنات إلكترونية في إيطاليا

(أنسامد) - مارس 27 - روما - تجري شركة تيسلا للسيارات محادثات مع الحكومة الإيطالية لتصنيع شاحنات كهربائية وشاحنات صغيرة في إيطاليا، حسبما ذكرت صحيفة الأعمال اليومية سولي 24 اوري .وقالت أن "الاتصالات مستمرة منذ أشهر، وكانت متقطعة".وأضافت الصحيفة التي يقع مقرها في ميلانو، إن وزارة الصناعة وصنع في إيطاليا كانت على اتصال مع شركة تصنيع سيارات جديدة محتملة في إيطاليا "وكانت الاتصالات الأكثر جدية مـع شركة تيسلا التابعة لإيلون ماسك".يقال إن المحادثات تجري منذ الصيف الماضي "بالتوازي" مع مفاوضات مع ثلاثة منتجين صينيين، أيضًا للسيارات الكهربائية: شيري أوتوموبيل، جريت وول موتورز، بي واي دي.وصرحت الحكومة إنها تجري محادثات مع العديد من شركات صناعة السيارات بهدف جلبها إلى إيطاليا، قائلة إنه لا يوجد دولة غربية كبرى أخرى لديها صانع واحد فقط - كما في حالة إيطاليا مثل ستيلانتيس. (أنسامد).

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