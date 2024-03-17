كونفيندوستريا تتوقع "ضعف الناتج المحلي في الربع الأول"

(أنسامد) - مارس 17 - روما - أفاد الخبراء في مجموعة أصحاب العمل الصناعيين "كونفيندوستريا" إن مركز أبحاث المجموعة يتوقع "تباطؤا في نمو إيطاليا في بداية عام 2024".ويقول التحليل الاقتصادي "السريع" الشهري الذي أجراه الاقتصاديون : "يدعم الاقتصاد الإيطالي انخفاض التضخم وارتفاع ثقة الأسر ونمو الخدمات، في حين يبدو أن الصناعة تستقر."ومع ذلك، هناك العديد من العوامل السلبية منها استمرار كبح التدفقات التجارية في قناة السويس، واستمرار ارتفاع أسعار النفط، وتأجيل خفض سعر الفائدة من البنك المركزي مرة أخرى، ومرة أخرى، لا يزال الائتمان الممنوح للشركات في انخفاض".وفي هذا السيناريو، قالت كونفيندوستريا: "من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي ضعيفًا في الربع الأول من عام 2024، وأن تكون الصناعة في حالة نقاهة". (أنسامد).

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