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التضخم يؤثر على دخل الإيطاليين مع خسارة الأسر 6 مليارات يورو

11 مارس 2024, 09:27

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 11 - روما - يؤثر التضخم بشكل كبير على دخل الإيطاليين، والذي أصبح بالقيمة الحقيقية أقل من مستويات ما قبل وباء كورونا، مع خسارة إجمالية تزيد عن 6 مليارات يورو مقارنة بعام 2019.

في الفترة بين عامي 2019 و2023، ارتفع متوسط ;;دخل الأسر الإيطالية بالقيمة الاسمية من ما يزيد قليلاً عن 38300 يورو إلى أكثر من 43800 يورو سنويا، ليسجل قفزة تزيد عن 5500 يورو، إلا أنها لم تكن ملموسة على أرض الواقع بسبب الزيادة في الأسعار.

في الواقع، بالنسبة لعام 2023، لا يزال متوسط ;;الدخل الحقيقي لكل أسرة أقل بمقدار 254 يورو (-0.7%) عن عام 2019، وذلك وفقا للتقديرات المتعلقة بدخل الأسرة والتوظيف الصادرة عن رابطة المواطنين والأنشطة التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمكتب الاقتصادي لجمعية كونفيسيرتشنتي استنادا إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

ومع ذلك، لم تكن الأسر على نفس المستوى، حيث تمكن أولئك الذين لديهم دخل من العمل الحر من مواجهة آثار التضخم بشكل أفضل. وفي الفترة نفسها، سجل متوسط ;;دخل الموظف زيادة طفيفة قدرها 180 يورو.

(أنسامد).

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